В Ставрополе начали строить новый модуль приемного отделения больницы

Строительство нового модуля приемного отделения больницы скорой медицинской помощи стартовало в Ставрополе по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в правительстве Ставропольского края.
Корпус площадью 1,5 тыс. кв. м позволит разделить потоки пациентов по тяжести состояния, разместить высокотехнологичное медицинское оборудование и комфортно принимать до 160 человек одновременно. Открытие нового модуля запланировано на январь 2026 года.
«Строительство нового модуля приемного отделения больницы — важное событие, которое позволит значительно повысить доступность и качество оказания экстренной медицинской помощи жителям региона. Новое отделение обеспечит дополнительные мощности для приема пациентов, сократит время ожидания и улучшит условия пребывания больных», — подчеркнул министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.