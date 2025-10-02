Ричмонд
В заказнике «Землянский» под Воронежем обнаружили три свалки

Площадь захламления составляет 181 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

После сообщения СМИ о свалке на территории заказника «Землянский» в Воронежской области на место выехали сотрудники Дирекции ООПТ.

В ходе рейда на территории лесного массива «Шапочкин лес» обнаружили три незаконных свалки строительного мусора от демонтированных построек. Площадь захламления составляет 181 квадратных метров.

Специалисты оценили причиненный землям ущерб в 488 700 рублей. Для установления нарушителя информацию о происшествии направили в Отдел МВД России по Семилукскому району Воронежской области. А также о свалках сообщили землепользователю для принятия мер по ликвидации.