В заказнике «Землянский» под Воронежем обнаружили три свалки

После сообщения СМИ о свалке на территории заказника «Землянский» в Воронежской области на место выехали сотрудники Дирекции ООПТ.
В ходе рейда на территории лесного массива «Шапочкин лес» обнаружили три незаконных свалки строительного мусора от демонтированных построек. Площадь захламления составляет 181 квадратных метров.
Специалисты оценили причиненный землям ущерб в 488 700 рублей. Для установления нарушителя информацию о происшествии направили в Отдел МВД России по Семилукскому району Воронежской области. А также о свалках сообщили землепользователю для принятия мер по ликвидации.