Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградском зоопарке жирафов и слона можно увидеть только до 17:00

Калининградский зоопарк сообщил, что в ближайшее время жирафы и слон Преголя будут доступны для посетителей лишь в первой половине дня. После 17:00 животных переводят в зимний павильон.

Источник: Аргументы и факты

Причин для таких изменений две. Во-первых, вечерами в Калининграде уже становится ощутимо холодно, и сотрудники зоопарка заботятся о здоровье теплолюбивых обитателей. Во-вторых, продолжается реконструкция павильона, где обычно можно было наблюдать за жирафами и слоном в любое время.

«Строителей торопим и делаем всё, чтобы работы закончились как можно скорее, — отметили в зоопарке. — Пока же просим гостей приходить к Преголе, Мэру и Табо в первой половине дня».

Руководство учреждения поблагодарило посетителей за терпение и понимание, подчеркнув, что забота о животных остаётся главным приоритетом.