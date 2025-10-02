В Калининградском зоопарке жирафов и слона можно увидеть только до 17:00

Причин для таких изменений две. Во-первых, вечерами в Калининграде уже становится ощутимо холодно, и сотрудники зоопарка заботятся о здоровье теплолюбивых обитателей. Во-вторых, продолжается реконструкция павильона, где обычно можно было наблюдать за жирафами и слоном в любое время.
«Строителей торопим и делаем всё, чтобы работы закончились как можно скорее, — отметили в зоопарке. — Пока же просим гостей приходить к Преголе, Мэру и Табо в первой половине дня».
Руководство учреждения поблагодарило посетителей за терпение и понимание, подчеркнув, что забота о животных остаётся главным приоритетом.