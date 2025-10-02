В Перми построят новый спорткомплекс с кортами для падел-тенниса

В Мотовилихинском районе Перми появится современный центр для игры в падел-теннис — один из первых специализированных объектов для этого вида спорта в крае. Проект поддержал Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
Строительством займется компания «Каскад-групп». По словам координатора проектов Татьяны Антышевой, падел-теннис в Прикамье пока развивается слабо, поэтому новый комплекс будет способствовать его популяризации. Важно, что в центре планируют проводить бесплатные тренировки для местных жителей, включая детей.
Спорткомплекс будет включать в себя крытую площадку, четыре закрытых корта для падел-тенниса, а также административное здание с дополнительными залами для занятий спортом. Общий объем инвестиций в проект составит 120 миллионов рублей.
Проекту присвоен статус «приоритетного», что позволит инвестору получить землю на льготных условиях. Сдать объект в эксплуатацию планируется до конца 2028 года.