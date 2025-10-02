В Перми построят новый спорткомплекс с кортами для падел-тенниса

В Мотовилихинском районе Перми появится современный центр для игры в падел-теннис — один из первых специализированных объектов для этого вида спорта в крае. Проект поддержал Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.