Учителя в Башкирии уходят в продавцы и курьеры

В башкирских школах тихо, но стремительно разворачивается кадровая катастрофа. Несмотря на бодрые рапорты о грантах и поддержке, система государственного образования теряет свой фундамент — учителей. Они уходят не в другие школы, а из профессии вообще. И некоторые главы районов признаются, что им все труднее комплектовать школы к началу года — люди предпочитают работать в недавно отстроенных логистических центрах, курьерских службах или уходят в репетиторство. Будет ли кому доверить детей через пять лет, разбирался корреспондент ufa.aif.ru.
Подальше от школы
По данным Республиканского центра занятости, 15 сентября в Башкирии были открыты 718 вакансий учителей. Цифра кажется абстрактной, но за каждой — класс детей, который либо остается без предметника, либо вынужден терпеть бесконечную череду подменных преподавателей.
Разве такие выплаты для человека с высшим образованием, несущего колоссальную моральную и профессиональную ответственность, не оскорбительны? Ведь это уровень неквалифицированного труда в сырьевой экономике! И, конечно, педагогов в школах все меньше. Наибольший дефицит кадров — в крупнейших городах: Уфе (198 вакансий) и Стерлитамаке (102). Также недокомплект в Чишминском районе (34), Зианчуринском районе и Нефтекамске (по 24).
Это не новые свободные рабочие места — учителя уходят, и даже бегут туда, где отсутствует сверхурочная работа дома и моральное давление. Это рациональный выбор взрослого человека: меньше стресса — больше денег.
«У нас за 22 тысяч рублей молодой специалист сначала должен полдня потратить на невоспитанных детей, потом на чаты с хамящими родителями, а ночью проверять тетради. И ответственность колоссальная. На складах маркетплейса минимальная зарплата — 40 тысяч и выше, плюс более доступный график работы, можно работать 2/2 или брать ночные смены, и никаких тебе детей и чатов. Мы серьезно проигрываем эту конкуренцию и ничего не можем предложить людям, чтобы уговорить остаться в школе», — сокрушается сотрудник администрации Благовещенского района, который попросил не называть его имени.
Похожая ситуация в другом муниципалитете под Уфой. В Чишминском районе сейчас строится распределительный центр. Потребность в кадрах — 4 тыс. работников, и уже сейчас на стройке задействованы сотни человек. Очевидно, что после открытия многие вакансии будут закрыты вчерашними педагогами и врачами. Какой смысл прозябать в «бюджетниках», если за механическую работу можно получать доход вдвое больше.
Бегут в репетиторство
«У нас новый физрук в этом году. Ему 18 лет, он окончил школу весной, но уроки проводить не хочет. Мы бежим круг, и потом он отпускает нас домой», — рассказывает семиклассник из Чишминского района. Но в его голосе звучит разочарование: дети хотят учиться, им нужен лидер, а не тот, кто стремится поскорее отделаться от них.
«У сына в прошлом году до Нового года не было уроков математики: алгебры и геометрии. Их учитель ушла, замену найти оперативно не смогли. Пытались заставить детей заниматься самостоятельно по видеоурокам, но это тоже надо как-то и кому-то проверять. Считай, потеряли этот год», — признается мама восьмиклассника Гуля из уфимской Демы. Она же заявляет, что в микрорайоне не хватает учителей по английскому, русскому, башкирскому языкам. По словам подруг уфимки, учителя предпочитают заняться репетиторством, это приносит им по 5 тыс. рублей в день, при групповых занятиях — и того больше. В зависимости от предмета и близости ОГЭ и ЕГЭ занятия стоят от 690 до 1500 рублей за час — с 1 человека.
«Я репетитор по русскому языку и литературе. Стаж работы в школе 6 лет. Работаю онлайн. Есть места в группах для 5−9 классов. Групповые места — по 600 рублей, индивидуальные — по 1000 рублей», — сообщает уфимка Эльвира.
Педагог признается, что уход из школы был болезненным, детей она любила, но не выдержала административного гнета и низкой зарплаты. Помимо основной деятельности, на учителей навешивают много дополнительных обязанностей — от ведения различных ведомостей по школьному питанию, безопасности, трудовому воспитанию до сбора гуманитарной помощи и обхода семей с профилактическими беседами. В «свободном плавании» нет стабильности, но зато дети приходят добровольно и точно за знаниями.
Будут лишние?
О проблеме дефицита кадров в образовании давно говорят и республиканские власти.
Чтобы ее решить, мы мотивируем учителей оставаться в профессии с помощью грантов. В прошлом году по 690 тыс. рублей получили 150 молодых сельских учителей и 20 мастеров производственного обучения. Будем и дальше совершенствовать этот механизм.
В Республиканском центре занятости запустили проект «Маршрут построен» для студентов и выпускников педагогических колледжей и вузов. Его суть в том, чтобы студент еще до окончания заведения продумал свой карьерный маршрут, заручился поддержкой хэдхантеров, а с дипломо на руках сразу нашел самые привлекательные для себя условия работы.
«В основе проекта — индивидуальное сопровождение молодых педагогов. Каждому выпускнику оказывается практическая помощь: от мотивации и консультирования при регистрации на портале “Работа России” до сопровождения после выпуска. Проект формирует новую базу данных о выпускниках и вакансиях, что позволит органам власти принимать взвешенные управленческие решения в сфере занятости», — сообщил в пресс-службе ведомства.
Комментарий
Айбулат Хажин, депутат Госсобрания РБ, председатель комитета по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту:
"Нехватка педагогических кадров — один из краеугольных камней системы образования на нынешнем этапе во всех регионах нашей большой страны. В республике острый дефицит учителей естественнонаучного блока: учителей физики, химии, биологии, нуждаемся также в учителях математики и иностранного языка. При этом выпускников педагогических специальности как в системе среднего, так и высшего профессионального образования у нас довольно много. Но у них есть страх перед работой школе, и связан он, в первую очередь, не с финансовой стороной, а с взаимодействием с новым поколением зуммеров и их родителями. Наше министерство просвещения и в целом профессиональное сообщество не стоит в стороне, корректируются программы подготовки педагогических кадров с учетом потребности новых коммуникативных компетенций. Проводятся мастер-классы по воспитательной работе с детьми во внеурочное время. В Государственной Думе также готовится законопроект, который будет внесён уже в федеральное законодательство: обязательная трехлетняя отработка выпускников в школах, как распределение в советское время. Она коснется студентов, обучающихся на бюджетном направлении.
Ну, а решить проблемы, которые сейчас есть у учителей, призван новый федеральный совет по защите чести и профессиональной достоинства наших педагогов. Отделения создаются во всех регионах, в нем состоит наш сенатор Лилия Гумерова. Педагоги всех уровней: и дошкольного, и общего, и профессионального образования смогут получить помощь в тех вопросах, которые пока не могут быть решены в рамках учреждения.
Все эти меры, которые сейчас реализуются, позволят нивелировать эту сложную ситуацию и буквально в ближайшие несколько лет помогут решить проблему с дефицитом кадров".