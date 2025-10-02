Учителя в Башкирии уходят в продавцы и курьеры

"Нехватка педагогических кадров — один из краеугольных камней системы образования на нынешнем этапе во всех регионах нашей большой страны. В республике острый дефицит учителей естественнонаучного блока: учителей физики, химии, биологии, нуждаемся также в учителях математики и иностранного языка. При этом выпускников педагогических специальности как в системе среднего, так и высшего профессионального образования у нас довольно много. Но у них есть страх перед работой школе, и связан он, в первую очередь, не с финансовой стороной, а с взаимодействием с новым поколением зуммеров и их родителями. Наше министерство просвещения и в целом профессиональное сообщество не стоит в стороне, корректируются программы подготовки педагогических кадров с учетом потребности новых коммуникативных компетенций. Проводятся мастер-классы по воспитательной работе с детьми во внеурочное время. В Государственной Думе также готовится законопроект, который будет внесён уже в федеральное законодательство: обязательная трехлетняя отработка выпускников в школах, как распределение в советское время. Она коснется студентов, обучающихся на бюджетном направлении.