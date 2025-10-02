Ричмонд
Учителя в Башкирии уходят в продавцы и курьеры

Школьные педагоги не выдерживают тяжелых условий работы за низкую зарплату.

В башкирских школах тихо, но стремительно разворачивается кадровая катастрофа. Несмотря на бодрые рапорты о грантах и поддержке, система государственного образования теряет свой фундамент — учителей. Они уходят не в другие школы, а из профессии вообще. И некоторые главы районов признаются, что им все труднее комплектовать школы к началу года — люди предпочитают работать в недавно отстроенных логистических центрах, курьерских службах или уходят в репетиторство. Будет ли кому доверить детей через пять лет, разбирался корреспондент ufa.aif.ru.

Подальше от школы

По данным Республиканского центра занятости, 15 сентября в Башкирии были открыты 718 вакансий учителей. Цифра кажется абстрактной, но за каждой — класс детей, который либо остается без предметника, либо вынужден терпеть бесконечную череду подменных преподавателей.

Средняя зарплата по этим вакансиям составляет около 31,7 тыс. рублей. Хотя средний заработок по региону по итогам 6 месяцев 2025 года достиг 71,6 тыс. рублей — таковы данные Росстата.

Разве такие выплаты для человека с высшим образованием, несущего колоссальную моральную и профессиональную ответственность, не оскорбительны? Ведь это уровень неквалифицированного труда в сырьевой экономике! И, конечно, педагогов в школах все меньше. Наибольший дефицит кадров — в крупнейших городах: Уфе (198 вакансий) и Стерлитамаке (102). Также недокомплект в Чишминском районе (34), Зианчуринском районе и Нефтекамске (по 24).

Это не новые свободные рабочие места — учителя уходят, и даже бегут туда, где отсутствует сверхурочная работа дома и моральное давление. Это рациональный выбор взрослого человека: меньше стресса — больше денег.

«У нас за 22 тысяч рублей молодой специалист сначала должен полдня потратить на невоспитанных детей, потом на чаты с хамящими родителями, а ночью проверять тетради. И ответственность колоссальная. На складах маркетплейса минимальная зарплата — 40 тысяч и выше, плюс более доступный график работы, можно работать 2/2 или брать ночные смены, и никаких тебе детей и чатов. Мы серьезно проигрываем эту конкуренцию и ничего не можем предложить людям, чтобы уговорить остаться в школе», — сокрушается сотрудник администрации Благовещенского района, который попросил не называть его имени.

Похожая ситуация в другом муниципалитете под Уфой. В Чишминском районе сейчас строится распределительный центр. Потребность в кадрах — 4 тыс. работников, и уже сейчас на стройке задействованы сотни человек. Очевидно, что после открытия многие вакансии будут закрыты вчерашними педагогами и врачами. Какой смысл прозябать в «бюджетниках», если за механическую работу можно получать доход вдвое больше.

Такой опыт в районе уже проживали: после открытия военно-патриотического комплекса «Авангард» и парка «Патриот» ближайшее село Алкино-2 было буквально «обескровлено». В парк ушли работать фельдшеры, медсестры, методисты, педагоги, повара и даже библиотекари. И их нельзя упрекнуть — всем нужно кормить семьи.

Бегут в репетиторство

«У нас новый физрук в этом году. Ему 18 лет, он окончил школу весной, но уроки проводить не хочет. Мы бежим круг, и потом он отпускает нас домой», — рассказывает семиклассник из Чишминского района. Но в его голосе звучит разочарование: дети хотят учиться, им нужен лидер, а не тот, кто стремится поскорее отделаться от них.

«У сына в прошлом году до Нового года не было уроков математики: алгебры и геометрии. Их учитель ушла, замену найти оперативно не смогли. Пытались заставить детей заниматься самостоятельно по видеоурокам, но это тоже надо как-то и кому-то проверять. Считай, потеряли этот год», — признается мама восьмиклассника Гуля из уфимской Демы. Она же заявляет, что в микрорайоне не хватает учителей по английскому, русскому, башкирскому языкам. По словам подруг уфимки, учителя предпочитают заняться репетиторством, это приносит им по 5 тыс. рублей в день, при групповых занятиях — и того больше. В зависимости от предмета и близости ОГЭ и ЕГЭ занятия стоят от 690 до 1500 рублей за час — с 1 человека.

«Я репетитор по русскому языку и литературе. Стаж работы в школе 6 лет. Работаю онлайн. Есть места в группах для 5−9 классов. Групповые места — по 600 рублей, индивидуальные — по 1000 рублей», — сообщает уфимка Эльвира.

Педагог признается, что уход из школы был болезненным, детей она любила, но не выдержала административного гнета и низкой зарплаты. Помимо основной деятельности, на учителей навешивают много дополнительных обязанностей — от ведения различных ведомостей по школьному питанию, безопасности, трудовому воспитанию до сбора гуманитарной помощи и обхода семей с профилактическими беседами. В «свободном плавании» нет стабильности, но зато дети приходят добровольно и точно за знаниями.

Будут лишние?

О проблеме дефицита кадров в образовании давно говорят и республиканские власти.

Чтобы ее решить, мы мотивируем учителей оставаться в профессии с помощью грантов. В прошлом году по 690 тыс. рублей получили 150 молодых сельских учителей и 20 мастеров производственного обучения. Будем и дальше совершенствовать этот механизм.

Андрей Назаров
премьер-министр Правительства РБ

В Республиканском центре занятости запустили проект «Маршрут построен» для студентов и выпускников педагогических колледжей и вузов. Его суть в том, чтобы студент еще до окончания заведения продумал свой карьерный маршрут, заручился поддержкой хэдхантеров, а с дипломо на руках сразу нашел самые привлекательные для себя условия работы.

«В основе проекта — индивидуальное сопровождение молодых педагогов. Каждому выпускнику оказывается практическая помощь: от мотивации и консультирования при регистрации на портале “Работа России” до сопровождения после выпуска. Проект формирует новую базу данных о выпускниках и вакансиях, что позволит органам власти принимать взвешенные управленческие решения в сфере занятости», — сообщил в пресс-службе ведомства.

Комментарий

Айбулат Хажин, депутат Госсобрания РБ, председатель комитета по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту:

"Нехватка педагогических кадров — один из краеугольных камней системы образования на нынешнем этапе во всех регионах нашей большой страны. В республике острый дефицит учителей естественнонаучного блока: учителей физики, химии, биологии, нуждаемся также в учителях математики и иностранного языка. При этом выпускников педагогических специальности как в системе среднего, так и высшего профессионального образования у нас довольно много. Но у них есть страх перед работой школе, и связан он, в первую очередь, не с финансовой стороной, а с взаимодействием с новым поколением зуммеров и их родителями. Наше министерство просвещения и в целом профессиональное сообщество не стоит в стороне, корректируются программы подготовки педагогических кадров с учетом потребности новых коммуникативных компетенций. Проводятся мастер-классы по воспитательной работе с детьми во внеурочное время. В Государственной Думе также готовится законопроект, который будет внесён уже в федеральное законодательство: обязательная трехлетняя отработка выпускников в школах, как распределение в советское время. Она коснется студентов, обучающихся на бюджетном направлении.

Ну, а решить проблемы, которые сейчас есть у учителей, призван новый федеральный совет по защите чести и профессиональной достоинства наших педагогов. Отделения создаются во всех регионах, в нем состоит наш сенатор Лилия Гумерова. Педагоги всех уровней: и дошкольного, и общего, и профессионального образования смогут получить помощь в тех вопросах, которые пока не могут быть решены в рамках учреждения.

Все эти меры, которые сейчас реализуются, позволят нивелировать эту сложную ситуацию и буквально в ближайшие несколько лет помогут решить проблему с дефицитом кадров".