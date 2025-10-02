На «Красноярских Столбах» закрыли палаточный лагерь

Лагерь находится в районе кордона Нарым. В нем устроены настилы для установки палаток, обеденная зона с летней кухней, а также место для костра и беседки. Лагерь прекращает свою работу со 2 октября. Теперь возможность переночевать в палатке на территории нацпарка появится только в следующем году.
До этого туристы могут воспользоваться домиками, расположенными в Нарыме, а также забронировать себе гостиничный номер.
Кроме того, для посетителей открыты туристический центр, теплые туалеты на Лалетино и Перевале, сувенирная лавка на Лалетино, сувенирная лавка в сервисном центре «Перевал» и торговые павильоны быстрого питания. В научно-познавательном комплексе «Нарым» проводятся различные мероприятия.