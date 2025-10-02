Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На «Красноярских Столбах» закрыли палаточный лагерь

В национальном парке «Красноярские Столбы» закрылся палаточный лагерь, сообщили в дирекции парка.

Источник: Freepik

Лагерь находится в районе кордона Нарым. В нем устроены настилы для установки палаток, обеденная зона с летней кухней, а также место для костра и беседки. Лагерь прекращает свою работу со 2 октября. Теперь возможность переночевать в палатке на территории нацпарка появится только в следующем году.

До этого туристы могут воспользоваться домиками, расположенными в Нарыме, а также забронировать себе гостиничный номер.

Кроме того, для посетителей открыты туристический центр, теплые туалеты на Лалетино и Перевале, сувенирная лавка на Лалетино, сувенирная лавка в сервисном центре «Перевал» и торговые павильоны быстрого питания. В научно-познавательном комплексе «Нарым» проводятся различные мероприятия.