На «Красноярских Столбах» закрыли палаточный лагерь

Лагерь находится в районе кордона Нарым. В нем устроены настилы для установки палаток, обеденная зона с летней кухней, а также место для костра и беседки. Лагерь прекращает свою работу со 2 октября. Теперь возможность переночевать в палатке на территории нацпарка появится только в следующем году.