В селе Тюхтет Красноярского края открылась модельная библиотека

Модельная библиотека, обновленная по национальному проекту «Семья», начала работать в селе Тюхтет Красноярского края. Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
Дизайн интерьера гармонично сочетает две ключевые темы: природное наследие села, воплощенное в образе соснового бора, и литературную вселенную произведения А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Холл-гардероб теперь включает инфо- и визит-зону, конференц-зал имитирует «Кукольный театр» и адаптирован для массовых мероприятий, включая мультстудию. В учреждении появился детский зал «Пруд черепахи Тортилы» для читателей 6−11 лет, подростковый зал «Школа Мальвины», который ориентирован на аудиторию 12−15 лет, и игровой зал «Волшебное поле, или Поле Чудес» для посетителей младше шести лет.
Значительно обновился и библиотечный фонд: всего было приобретено три тысячи экземпляров новых книг и 64 настольные игры. Кроме того, теперь у посетителей библиотеки появится доступ к передовым электронным ресурсам, включая Национальную электронную библиотеку (НЭБ), системы «КонсультантПлюс» и «Госуслуги».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.