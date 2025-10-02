В селе Тюхтет Красноярского края открылась модельная библиотека

Дизайн интерьера гармонично сочетает две ключевые темы: природное наследие села, воплощенное в образе соснового бора, и литературную вселенную произведения А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Холл-гардероб теперь включает инфо- и визит-зону, конференц-зал имитирует «Кукольный театр» и адаптирован для массовых мероприятий, включая мультстудию. В учреждении появился детский зал «Пруд черепахи Тортилы» для читателей 6−11 лет, подростковый зал «Школа Мальвины», который ориентирован на аудиторию 12−15 лет, и игровой зал «Волшебное поле, или Поле Чудес» для посетителей младше шести лет.