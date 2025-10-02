Омский Роспотребнадзор рассказал, как защититься от вируса Коксаки

В России зафиксированы случаи заражения вирусом Коксаки в детских садах семи регионов, включая Архангельскую область, Красноярский край, Уфу, Орёл, Владимир, а также в соседних с Омском Тюмени и Новосибирске, сообщает издание Baza.
Основная масса заболевших — дети в возрасте от трёх до шести лет. Родители детей сообщают о таких симптомах, как высокая температура (до 39°C), боль в горле, сыпь на руках и ногах, а также высыпания на слизистой оболочке рта.
В Роспотребнадзоре по Омской области порталу Om1 Омск рассказали, что в этом году официальных случаев заболевания в регионе не зарегистрировано. В ведомстве также подчеркнули, что заболевания, вызванные энтеровирусами, в том числе вирусом Коксаки, являются сезонными и чаще всего наблюдаются в летние и осенние месяцы.
Вирус передаётся водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путём — через грязные руки, воду, игрушки и другие предметы. Примерно у половины заражённых болезнь проходит бессимптомно. Однако в случае заболевания возможны такие симптомы, как сыпь, стоматит, конъюнктивит и диарея.
В целях профилактики Роспотребнадзор рекомендует тщательно мыть руки после посещения общественных мест, использования туалета и перед едой, а также использовать только бутилированную или кипячёную воду для питья и мытья фруктов и овощей.
Кроме того, рекомендуется избегать контактов с людьми, проявляющими симптомы респираторных и кишечных заболеваний.