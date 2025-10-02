В центре «Алтай. Сириус» прошла профильная смена по анимации

«Центр одаренных детей “Алтай. Сириус” играет ключевую роль в выявлении и поддержке талантливых детей в Республике Алтай. Это уникальное пространство, где ребята могут раскрыть свой потенциал, получить доступ к современным образовательным программам и взаимодействовать с ведущими педагогами и наставниками. Работа центра направлена на создание условий для развития способностей и талантов у детей и молодежи, что способствует их успешной самореализации в будущем», — заместитель руководителя центра «Алтай. Сириус» Наталья Боронкина.