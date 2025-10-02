В центре «Алтай. Сириус» прошла профильная смена по анимации

Профильная смена по анимации проходила с 21 по 27 сентября в центре одаренных детей «Алтай. Сириус» при поддержке национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Республики Алтай.
Занятия проводились под руководством педагога по прикладной мультипликации, 2D-анимации и 3D-моделированию Аурики Шагаловой. Участники научились создавать собственные анимационные проекты, освоили практико-теоретические занятия по анимации, профессиональные инструменты и получили практические навыки в сфере анимационного дизайна. Также они прошли мастер-классы по ключевым кадрам в программе Synfig, работая с видео и звуком.
«Центр одаренных детей “Алтай. Сириус” играет ключевую роль в выявлении и поддержке талантливых детей в Республике Алтай. Это уникальное пространство, где ребята могут раскрыть свой потенциал, получить доступ к современным образовательным программам и взаимодействовать с ведущими педагогами и наставниками. Работа центра направлена на создание условий для развития способностей и талантов у детей и молодежи, что способствует их успешной самореализации в будущем», — заместитель руководителя центра «Алтай. Сириус» Наталья Боронкина.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.