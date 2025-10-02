В Самарской области пожаловаться на УК можно будет через приложение банка

«Мы проработаем с одним из банков вопрос об интеграции их цифровой системы с нашей системой “Электронное ЖКХ”. […] В результате через приложение можно будет пожаловаться на управляющую организацию, эта информация сразу будет уходить им в отработку, если они не отрабатывают, то мы будем принимать меры надзорного реагирования. То есть берешь телефон, фотографируешь мусор у подъезда, отправляешь жалобу, и этот мусор должен быть убран в течение установленного срока. Если он не убирается, подключаемся мы», — пояснил руководитель Госжилинспекции.