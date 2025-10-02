Около 1300 случаев отравления алкоголем фиксируют ежегодно в НСО

Согласно последнему докладу Роспотребнадзора, общее количество острых отравлений спиртосодержащей продукцией в России за последние годы снизилось на 40,1%. В 2024 году показатель составил 20,73 случая на 100 тысяч населения, что соответствует примерно 30 300 отравлениям по стране. Однако в Новосибирской области ситуация остается стабильной, и регион занимает 30-е место по количеству острых отравлений с летальным исходом, что составляет 10,03 случая на 100 тысяч жителей.