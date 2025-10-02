Около 1300 случаев отравления алкоголем фиксируют ежегодно в НСО

В Новосибирской области продолжается проблема отравлений спиртосодержащими веществами. По данным, предоставленным наркологами, в регионе ежегодно фиксируется около 1300 случаев отравлений. В 2023 году зарегистрировано 1382 случая, а в первой половине текущего года — 685. Летальные исходы составляют примерно 250−280 случаев в год, пишет издание Infopro54.
Согласно последнему докладу Роспотребнадзора, общее количество острых отравлений спиртосодержащей продукцией в России за последние годы снизилось на 40,1%. В 2024 году показатель составил 20,73 случая на 100 тысяч населения, что соответствует примерно 30 300 отравлениям по стране. Однако в Новосибирской области ситуация остается стабильной, и регион занимает 30-е место по количеству острых отравлений с летальным исходом, что составляет 10,03 случая на 100 тысяч жителей.
Основными факторами отравлений являются этанол и его суррогаты. В прошлом году этанол стал причиной 76,48% всех отравлений, из которых 87,4% закончились летальным исходом. Метанол же составил лишь 2,85% случаев острых отравлений.
Заведующий отделом Новосибирского областного клинического наркологического диспансера Равиль Теркулов подчеркивает, что ситуация требует серьезного внимания, особенно в свете криминальных случаев, связанных с распространением суррогатов.