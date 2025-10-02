Ричмонд
В Иркутске будут круглый год выращивать розы в теплицах

Такой же режим работы установлен и для теплицы с хризантемами.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске начался сезон роз. В «Горзеленхозе» заложили более 1500 кустов этих благородных цветов. Как сообщил в своих соцсетях мэр города Руслан Болотов, еще несколько лет назад такое масштабное выращивание было невозможно, но современные тепличные комплексы позволили вывести цветоводство на новый уровень.

— С этого сезона теплица с розами будет круглогодичной. Это значит что цветы не отправят отдыхать, срезки будут продолжаться и в зимнее время. Такие же условия — в теплице с хризантемами. Этой осенью срежут сразу восемь тысяч этих цветов, — поделился мэр Руслан Болотов.

Первая партия будет готова к 15 октября, следующая — ко Дню матери. Параллельно в «Горзеленхозе» уже готовятся к будущему лету: разрабатывают дизайн клумб, черенкуют многолетники, закладывают маточники однолетних растений и подбирают композиции для уличных вазонов.