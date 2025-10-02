В Иркутске будут круглый год выращивать розы в теплицах

— С этого сезона теплица с розами будет круглогодичной. Это значит что цветы не отправят отдыхать, срезки будут продолжаться и в зимнее время. Такие же условия — в теплице с хризантемами. Этой осенью срежут сразу восемь тысяч этих цветов, — поделился мэр Руслан Болотов.