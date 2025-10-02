Прокуратура восстановила права девяти семей погибших участников СВО в Приморье

Центр социальной поддержки населения Приморского края незаконно отказал девяти семьям погибших участников специальной военной операции в предоставлении материальной помощи. Прокуратура помогла близким получить законные выплаты, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
Установлено, что граждане обратились в Центр социальной поддержки населения с заявлениями о предоставлении материальной помощи в связи с гибелью родственников в зоне СВО. Но им отказали, ссылаясь на отсутствие такого права.
Прокуратура посчитала решение организации незаконным и обратилась в суд. Иски в интересах семей погибших были удовлетворены. Каждая из них получила по 1 млн рублей.
Напомним, прокуратура Артема восстановила права трех семей погибших участников специальной военной операции. Ранее гражданам незаконно отказали в предоставлении материальной помощи.