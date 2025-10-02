Электричество частично отключилось в Иркутском районе

Аварийное отключение электричества произошло в 15:38 сегодня, 2 октября, в селе Хомутово Иркутского района. Как уточняют энергетики, без электроэнергии остаются часть домов на улицах Доготарева, Ленская, Ощерина, Полевая, Садовая, Строителей, пишет ИА IrkutskMedia.
В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что бригада «Восточных электрических сетей» выехала на место для определения и устранения причины отключения. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 20:00.
Ранее агентство сообщало об отключении электроэнергии в Ленинском районе Иркутска. Без электроэнергии оставались улицы: 14-й Советский, 15-й Советский, Павла Красильникова, Пржевальского, Розы Люксембург, Тельмана.