В Самарской области вводится SMS-оповещение о возможных угрозах БПЛА

По информации УФСБ по Самарской области, рассылка сообщений через мобильных операторов позволит:
- оперативно предупреждать граждан о возможной угрозе;
- информировать о необходимых действиях в условиях опасности;
- поддерживать стабильную работу систем жизнеобеспечения региона.
Особое внимание уделено надежности и доступности информации: даже при перебоях мобильного интернета SMS-уведомления будут доставляться на телефоны абонентов. Временные ограничения в работе интернета и возможные неудобства связаны исключительно с обеспечением безопасности населения и будут сняты сразу после нормализации обстановки.
В сообщениях содержатся исключительно официальные данные государственных структур, что исключает возможность дезинформации. Жителей призывают сохранять спокойствие при получении уведомлений и внимательно следовать инструкциям.