Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области вводится SMS-оповещение о возможных угрозах БПЛА

С сентября 2025 года в Самарской области начала работать новая система SMS-оповещения населения о потенциальной опасности, связанной с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Меры реализуются в рамках единой системы гражданской обороны и направлены на своевременное информирование жителей независимо от их местонахождения.

Источник: АиФ в Самаре

По информации УФСБ по Самарской области, рассылка сообщений через мобильных операторов позволит:

  • оперативно предупреждать граждан о возможной угрозе;
  • информировать о необходимых действиях в условиях опасности;
  • поддерживать стабильную работу систем жизнеобеспечения региона.

Особое внимание уделено надежности и доступности информации: даже при перебоях мобильного интернета SMS-уведомления будут доставляться на телефоны абонентов. Временные ограничения в работе интернета и возможные неудобства связаны исключительно с обеспечением безопасности населения и будут сняты сразу после нормализации обстановки.

В сообщениях содержатся исключительно официальные данные государственных структур, что исключает возможность дезинформации. Жителей призывают сохранять спокойствие при получении уведомлений и внимательно следовать инструкциям.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше