Ученые нашли способ ускорить диагностику предракового состояния желудка

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российские ученые усовершенствовали алгоритм искусственного интеллекта для диагностики предракового состояния желудка, в будущем разработка может стать дополнительным инструментом для медицинских специалистов, сообщила пресс-служба Сеченовского университета.
«Команда “МедТех ИИ” (совместного предприятие “Билайна” и Сеченовского университета) усовершенствовала алгоритм искусственного интеллекта для диагностики атрофического гастрита — предракового состояния желудка. Точность модели после дообучения на расширенном датасете достигла 96%», — рассказал вуз журналистам.
Учебное заведение добавило, что атрофический гастрит — это распространенное заболевание, требующее сложного и трудоемкого анализа тканей под микроскопом. По данным университета, им страдают около 90 миллионов человек в мире и более 680 тысяч в России. Поздняя или неверная диагностика осложняет дальнейшее лечение пациента, невыявленный и невылеченный вовремя гастрит может трансформироваться в рак, подчеркнула пресс-служба.
«Новая система на базе компьютерного зрения автоматически анализирует цифровые срезы тканей, определяет железы, лимфоциты и бокаловидные клетки, выделяет железы с кишечной метаплазией и вычисляет процент поражения по международной системе OLGIM (Operative Link on Gastric Intestinal Metaplasia), которая используется в клинической практике для определения тяжести кишечной метаплазии и риска развития рака желудка», — уточнил вуз.
Планируется, что в будущем разработка станет дополнительным инструментом для медицинских специалистов, объяснило учебное заведение.
«В планах команд — продолжить развитие модели с использованием расширенного датасета, развернуть модель для тестирования практикующими врачами-гастроэнтерологами Сеченовского университета и запустить процесс регистрации в качестве медицинского изделия», — заключил университет.