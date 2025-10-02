Ученые нашли способ ускорить диагностику предракового состояния желудка

Учебное заведение добавило, что атрофический гастрит — это распространенное заболевание, требующее сложного и трудоемкого анализа тканей под микроскопом. По данным университета, им страдают около 90 миллионов человек в мире и более 680 тысяч в России. Поздняя или неверная диагностика осложняет дальнейшее лечение пациента, невыявленный и невылеченный вовремя гастрит может трансформироваться в рак, подчеркнула пресс-служба.