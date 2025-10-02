В Хабаровском крае открылась охота на снежного барана

В Хабаровском крае охотники получили возможность оформить оставшиеся разрешения на добычу снежного барана в общедоступных охотничьих угодьях, сообщает Управление охотничьего хозяйства.
Срок действия разрешений ограничен — оформить их можно до 30 ноября 2025 года. В Аяно-Майском районе доступно 18 разрешений: шесть — в угодьях «Аяно-Майское 8» и двенадцать — в «Тыркан».
В Тугуро-Чумиканском районе можно оформить 14 разрешений: четыре — в «Уда», четыре — в «Уда-Мая 1» и шесть — в «Чуттан-Тором».
Ведомство напоминает, что количество разрешений ограничено, и охотникам стоит позаботиться о своевременном оформлении документов.