Парки Самары предложили соединить бульварами

«Цель — создание благоприятного городского пространства жизнедеятельности на основе экологических принципов и обеспечения связанности водно-зеленых объектов, эффективного землепользования и доступности к зеленым и водным зонам», — говорится в документе.
Среди ключевых мероприятий проекта особое внимание привлекает идея объединения парков зелеными коридорами. Подразумевается обустройство пешеходных озелененных пространств и бульваров на основе ландшафтной морфологии существующего рельефа города.
Обозначена в стратегии и пилотная территория «Зеленые коридоры». Она объединит парк им. Щорса, Струковский и Ботанический сады, Загородный парк, парки Дружбы и Победы, набережную реки Самары, парки «Молодежный», Металлургов, Гагарина, Воронежские озера и общественное пространство «Самара Арена».
Также планируется развитие природных территорий «на пороге города» — лесных массивов, гор и водоемов для организации длительного отдыха. Пилотными станут следующие площадки:
волжское побережье и лесные массивы 1 категории между Студеным оврагом и вертолетной площадкой (до Красноглинского шоссе); волжское побережье от стрелки до реки Сок; лесной массив от Сорокиных хуторов до торгового цента «МЕГА».
Предусматривает стратегия и создание велосипедной инфраструктуры, которая свяжет все районы города и центр, а также мероприятия по озеленению Самары.
Общественные обсуждения проекта стратегии развития города продлятся до 16 октября. Высказать свое мнение о документе жители могут на сайте мэрии.