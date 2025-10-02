В башкирском Нефтекамске медики отработали действия в случае ЧС

Сотрудники больницы города Нефтекамска Республики Башкортостан приняли участие в тренировке по организации работы при массовом поступлении пострадавших с места чрезвычайной ситуации. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации городского округа.
В ходе тренировки медицинские работники наладили оперативный обмен информацией дежурной сменой приемного покоя и организовали функционирование приемно-сортировочного отделения. Также они предприняли разные меры для обеспечения эффективной работы больницы в условиях массового поступления больных.
«Медицинские работники получили бесценный опыт по подготовке к работе в условиях массового поступления пострадавших, что способствует улучшению нашей готовности и оказанию квалифицированной помощи в чрезвычайных обстоятельствах. Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем повышать квалификацию и углублять знания для обеспечения безопасности и здоровья населения», — отметил главный врач городской больницы Нефтекамска Рафаэль Зиятдинов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.