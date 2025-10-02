Опасная поездка в детский сад — в Куйтуне задержан нетрезвый водитель с ребенком

Сотрудники Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД России «Тулунский» задержали нетрезвого водителя. Мужчина перевозил в автомобиле собственного ребенка.
В рамках профилактического мероприятия по выявлению нарушений правил перевозки детей полицейские остановили автомобиль «Форд Эскейп». Проверка показала, что 28-летний водитель перевозил своего шестилетнего сына без детского кресла. Также у мужчины были заметны признаки опьянения.
Освидетельствование подтвердило, что водитель управлял иномаркой в состоянии алкогольного опьянения. Норма содержания этилового спирта в выдыхаемом воздухе была превышена в три раза. Дополнительно выяснилось, что автолюбитель уже привлекался к ответственности за вождение без прав в нетрезвом виде.
В результате мужчине грозит штраф 45 тысяч рублей, а также лишение водительского удостоверения на срок до двух лет.