Опасная поездка в детский сад — в Куйтуне задержан нетрезвый водитель с ребенком

Освидетельствование подтвердило, что водитель управлял иномаркой в состоянии алкогольного опьянения. Норма содержания этилового спирта в выдыхаемом воздухе была превышена в три раза. Дополнительно выяснилось, что автолюбитель уже привлекался к ответственности за вождение без прав в нетрезвом виде.