10 нижегородских школ и 38 детсадов частично ушли на карантин по ОРВИ

Образовательный и воспитательный процесс пришлось частично приостановить в 10 школах и 38 детсадах Нижегородской области. 12 классов и 47 групп закрыли на карантин по ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
По данным на 2 октября, ОРВИ подтвердилось более чем у 19 тысячи нижегородцев. В основном в регионе доминируют риновирус и парагрипп. Также регистрируются аденовирусы, бокавирусы, РС-вирусы, аденовирусы, метапневмовирусы и микоплазма.
Специалисты настоятельно рекомендуют жителям вакцинироваться от гриппа. В данный момент прививку сделали 585 773 нижегородца, в том числе 204 753 ребенка.
