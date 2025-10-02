10 нижегородских школ и 38 детсадов частично ушли на карантин по ОРВИ

По данным на 2 октября, ОРВИ подтвердилось более чем у 19 тысячи нижегородцев. В основном в регионе доминируют риновирус и парагрипп. Также регистрируются аденовирусы, бокавирусы, РС-вирусы, аденовирусы, метапневмовирусы и микоплазма.