10 нижегородских школ и 38 детсадов частично ушли на карантин по ОРВИ

Образовательный и воспитательный процесс приостановлен в 12 классах и 47 группах.

Образовательный и воспитательный процесс пришлось частично приостановить в 10 школах и 38 детсадах Нижегородской области. 12 классов и 47 групп закрыли на карантин по ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По данным на 2 октября, ОРВИ подтвердилось более чем у 19 тысячи нижегородцев. В основном в регионе доминируют риновирус и парагрипп. Также регистрируются аденовирусы, бокавирусы, РС-вирусы, аденовирусы, метапневмовирусы и микоплазма.

Специалисты настоятельно рекомендуют жителям вакцинироваться от гриппа. В данный момент прививку сделали 585 773 нижегородца, в том числе 204 753 ребенка.

Ранее мы писали, что 27% нижегородцев считают оправданной ежегодную вакцинацию от гриппа.