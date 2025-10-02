Экс-генерал Попов прибыл в колонию в Коломне

Как установило следствие, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. За свои «услуги», считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей.