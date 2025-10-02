В Красноярском крае пройдет «Агродиктант»

Акция проводится партией «Единая Россия» совместно с Министерством сельского хозяйства РФ и Россельхозбанком, направлена на повышение уровня аграрной грамотности населения и призвана вдохновить молодежь на работу в аграрной сфере.
На территории Красноярского края будет работать около 150 площадок аграрного диктанта. Основной площадкой станет Красноярский государственный аграрный университет. Также среди очных площадок — Россельхозбанк, ферма «Коза-Дереза», Штаб общественной поддержки, сельскохозяйственные предприятия, школы, техникумы.
Написать диктант можно и в дистанционном формате. В тестовом задании — 30 вопросов, на которые необходимо ответить за 45 минут. Диктант рассчитан на разные аудитории, задания делятся по возрасту участников и степени подготовки на четыре категории: «Дети до 12 лет», «Подростки от 12 до 18 лет», «Взрослые без профильного образования и опыта работы в сфере АПК» и «Взрослые с профильным образованием и опытом работы в сфере АПК».
Для участия в Агродиктанте необходима предварительная регистрация. Подробности — на сайте: АГРОДИКТАНТ.РФ.
Напомним, первый Всероссийский агродиктант организован по партпроекту «Российское село» и приурочен ко Дню работников сельского хозяйства. Агродиктант будет проводиться в очном и дистанционном форматах на всей территории РФ. Он направлен на популяризацию отрасли, повышение престижа профессий сельских тружеников, привлечение в сферу АПК студентов и молодых специалистов.
Дата и время проведения акции:
8 октября 16:00.
Красноярский государственный аграрный университет (г. Красноярск, ул. Ленина, 117).
Штаб общественной поддержки «Единой России» (г. Красноярск, ул. Ленина, 102).
Россельхозбанк (г. Красноярск, ул. Перенсона, 33).
12 октября 12:00.
Ферма «Коза-Дереза» приглашает к участию в Агродиктанте семьи с детьми. Адрес: пос. Придорожный, 21-км Енисейского тракта.
Регистрация по телефону: 8 391 (205−00−13).
16+