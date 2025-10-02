Ричмонд
Участники второй волны «Времени героев» в Петербурге приступили к учёбе

Губернатор Северной столицы Александр Беглов сообщил, что к обучению по программе «Время героев Санкт-Петербурга» приступили 48 финалистов второй волны проекта — все они являются участниками специальной военной операции.

Источник: VK / Александр Беглов

Они пройдут обучающий курс, рассчитанный на год и включающий в себя более 500 учебных часов по темам: психологическое обеспечение профессиональной деятельности; стратегическое и финансовое планирование; современные технологии управления; система государственного и муниципального управления; управление общественными отношениями.

Пройти его смогут также и те участники программы, кто проходит военную службу в данный момент — всего их среди второй волны 16 человек. Они смогут приступить к занятиям после увольнения со службы, поскольку для них предусмотрено отложенное обучение.

Участие в программе «Время героев» поможет участникам СВО освоить необходимые дисциплины и навыки для того, чтобы сделать карьеру в системе государственного и муниципального управления.

