Участники второй волны «Времени героев» в Петербурге приступили к учёбе

Они пройдут обучающий курс, рассчитанный на год и включающий в себя более 500 учебных часов по темам: психологическое обеспечение профессиональной деятельности; стратегическое и финансовое планирование; современные технологии управления; система государственного и муниципального управления; управление общественными отношениями.
Пройти его смогут также и те участники программы, кто проходит военную службу в данный момент — всего их среди второй волны 16 человек. Они смогут приступить к занятиям после увольнения со службы, поскольку для них предусмотрено отложенное обучение.
Участие в программе «Время героев» поможет участникам СВО освоить необходимые дисциплины и навыки для того, чтобы сделать карьеру в системе государственного и муниципального управления.