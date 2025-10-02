Фермеры Молдовы на грани банкротства: Качественная пшеница продается за копейки — по цене кормового зерна

Фермеры Молдовы на грани банкротства: качественная пшеница продаётся по цене фуража.
Молдавские фермеры рискуют остаться без прибыли, поскольку даже пшеница продовольственного качества продаётся на внутреннем рынке по цене кормового зерна — от 3 до 3,50 леев за килограмм, сообщает экономист Юрие Ряжа.
На международных рынках наблюдается снижение цен: на бирже Euronext пшеница упала до 189,50 €/т, давление усиливается за счёт переизбытка предложения в ЕС и отмены экспортных пошлин в Аргентине. Несмотря на засуху в Украине и России, которая может поднять цены в 2026 году, молдавский рынок пока не реагирует.
Отсутствие дифференциации между продовольственным и кормовым зерном усугубляет ситуацию. Экспорт направляется в Грецию, Италию и Турцию, но внутренних стимулов к росту цен нет, пишет bani.md.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Страшный ночной пожар в Кишиневе на складе стройматериалов: его тушили 18 пожарных автомобилей и 79 спасателей.
О жертвах не сообщается (далее…).
Не носишь в сердце желтый цвет, накликаешь себе ты бед: Жители Молдовы, проголосовавшие против ПАС, сегодня оказались «наймитами Кремля» и обыкновенными «бандитами».
А мода, в том числе, политическая, непременно должна меняться, чтобы мы все не ходили в одинаковых одеждах, по струночке и строем (далее…).
В аэропорту Анталии у туристов из Молдовы на стойке регистрации рейсов в Кишинев требуют по 150 долларов: Без этого не дают улететь — что происходит.
В интернетах пишут, что это происходит уже около месяца (далее…).