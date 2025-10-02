Фермеры Молдовы на грани банкротства: Качественная пшеница продается за копейки — по цене кормового зерна

На международных рынках наблюдается снижение цен: на бирже Euronext пшеница упала до 189,50 €/т, давление усиливается за счёт переизбытка предложения в ЕС и отмены экспортных пошлин в Аргентине. Несмотря на засуху в Украине и России, которая может поднять цены в 2026 году, молдавский рынок пока не реагирует.