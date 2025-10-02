Ричмонд
Бастрыкин поручил доложить о смерти пациента в уфимской больнице

Глава СКР потребовал доклад об уфимце умершем в городской больнице.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи в одной из больниц Уфы, повлекшего смерть пациента. Основанием стало обращение жительницы Башкирии в информационный центр СКР.

Как сообщает ведомство, заявительница выразила несогласие с ходом выяснение обстоятельств смерти ее 37-летнего брата. По ее словам, в минувшем июне мужчину из-за ненадлежащего лечения после госпитализации его состояние ухудшилось, и спустя непродолжительное время скончался. Многочисленные обращения женщины в компетентные органы не принесли результатов.

Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю Следкома Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

