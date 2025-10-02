На высадку 338 деревьев в Калининграде выделили 21 млн рублей

Всего на озеленение Калининграда в 2025 году планируют выделить 237 миллионов рублей. Средства направят на посадку и содержание деревьев, кустарников и цветников. На улицах города планируют высадить растения в рамках акций «80 лет со дня Великой Победы» и «Сквер выпускников». Кроме того, предусмотрено компенсационное озеленение на территориях общего пользования.