На высадку 338 деревьев в Калининграде выделили 21 млн рублей

На высадку 338 деревьев в Калининграде выделили 21 миллион рублей. Аукцион по выбору подрядчика опубликовали на сайте госзакупок.
Подрядчику нужно высадить 338 деревьев и пять кустарников до 30 ноября. Затем специалистам предстоит ухаживать за растениями до конца октября 2026 года.
Новые деревья появятся на улицах Чекистов, Артиллерийской, Карла Маркса, Донского, Тельмана, Яналова, аллее Смелых, Советском проспекте и так далее. Там высадят липы, ясени, сирень, клёны, ели, грабы, сосны, вишни, ивы, дубы и другие растения.
Всего на озеленение Калининграда в 2025 году планируют выделить 237 миллионов рублей. Средства направят на посадку и содержание деревьев, кустарников и цветников. На улицах города планируют высадить растения в рамках акций «80 лет со дня Великой Победы» и «Сквер выпускников». Кроме того, предусмотрено компенсационное озеленение на территориях общего пользования.