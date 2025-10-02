Интересные факты о волосах и как сократить их выпадение сообщила врач

В среднем волосы растут на 1−1,5 см в месяц. Влияние частых стрижек, а тем более лунного календаря, научно не доказано. А вот то, что в теплое время года они растут быстрее, — вполне реально. В целом их максимальная длина достигает 60−90 см, но везунчики с хорошей генетикой могут похвастаться длиной своей пряди в 150 см. А вот если говорить о неприятном: ежедневно человек теряет до 150 волос.