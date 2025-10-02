Путин отметил вклад экс-декана юрфака СПбГУ в развитие юридической науки

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам конференции «Развитие учения о преступлении и ответственности в уголовном праве XXI века», приуроченной к 95-летию со Дня рождения ученого-правоведа Вадима Прохорова, отметив его уникальный вклад в развитие юридической науки и отечественного высшего образования, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент отметил, что вся жизнь Вадима Семеновича Прохорова была тесно связаны с Санкт-Петербургским государственным университетом, где тот получил фундаментальное образование, а после окончания вуза трудился на кафедре уголовного права, возглавлял юридический факультет родного университета.
«За годы плодотворной исследовательской, преподавательской деятельности Вадим Семёнович Прохоров внёс поистине уникальный вклад в развитие юридической науки, отечественного высшего образования, воспитал не одно поколение квалифицированных специалистов, которые сегодня достойно проявляют себя на научном, педагогическом, общественном поприще, на ответственной государственной службе», — говорится в послании.
Президент выразил уверенность, что данная конференция пройдёт успешно, познакомит участников и гостей с богатейшим творческим, научным наследием Вадима Прохорова, его идеями и наработками. Президент пожелал участникам открытых, конструктивных дискуссий и всего наилучшего.