Путин отметил вклад экс-декана юрфака СПбГУ в развитие юридической науки

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам конференции «Развитие учения о преступлении и ответственности в уголовном праве XXI века», приуроченной к 95-летию со Дня рождения ученого-правоведа Вадима Прохорова, отметив его уникальный вклад в развитие юридической науки и отечественного высшего образования, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.