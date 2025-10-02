Ричмонд
В 11 районах Башкирии из-за опасного явления ввели режим ЧС

Хабиров установил режим ЧС в 11 районах Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации в 11 муниципалитетах. Соответствующий статус установлен в Бирском, Благоварском, Благовещенском, Иглинском, Илишевском, Калтасинском, Кигинском, Краснокамском, Мишкинском, Татышлинском и Чишминском районах.

Как отмечается в документе, причиной введения ЧС стала массовая гибель посевов сельскохозяйственных культур в период с 8 августа по 15 сентября из-за неблагоприятных погодных условий, выразившихся в переувлажнении почвы.

Руководители агропромышленных предприятий пострадавших районов могут до 8 октября подать в Министерство сельского хозяйства республики документы, обосновывающие размер ущерба от гибели посевов и понесенные затраты на их выращивание.

