Сотни тысяч детей мигрантов в России не учатся в школах, заявил глава СПЧ

Глава СПЧ Фадеев: несколько сот тысяч детей мигрантов в РФ не учатся в школах.

Источник: © РИА Новости

ТАШКЕНТ, 2 окт — РИА Новости. Несколько сот тысяч детей мигрантов в России не учатся в школах, и эту проблему надо решать, а не игнорировать, заявил глава совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

В Ташкенте в четверг открылся круглый стол «Совершенствование миграционной политики в контексте построения единого рынка труда СНГ». Его организаторами выступили национальный центр Узбекистана по правам человека совместно С СПЧ и форумом «Петербургский диалог».

«Несколько сотен тысяч детей не учатся, детей мигрантов. Это недопустимая ситуация», — сказал Фадеев, выступая на мероприятии.

Он отметил, что в СПЧ этой проблеме уделяют огромное внимание, поскольку конституция РФ предполагает всеобщее образование для детей. «Иногда у нас в России тоже машут рукой — да ладно, пусть они (мигранты — ред.) как хотят, так и живут. Это неправильно. Так нельзя. Нельзя на это махать рукой. Надо, видимо, готовить детей заранее, если родители хотят, чтобы они ехали в Россию. Надо продумывать, если уж безвыходная ситуация, как детей учить русскому языку в России. Это все сложные организационные задачи», — сказал глава СПЧ.