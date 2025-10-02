Ричмонд
В Екатеринбурге стало меньше аварийных памятников архитектуры

В Екатеринбурге добились значительного сокращения числа памятников, требующих реставрации.

Источник: Комсомольская правда

За последние годы в Екатеринбурге значительно сократилось количество исторических зданий, требующих срочного ремонта. Если в 2016 году таких объектов было 24%, то сейчас — всего 13%. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов на международном строительном форуме.

— Екатеринбург — город с богатой и многогранной историей, уникальным архитектурным наследием, которое является живым свидетельством разных эпох и стилей, уникальных людей, которые строили и развивали уральскую столицу, — уточнил мэр.

Всего в городе 863 объекта культурного наследия, из которых 181 принадлежит муниципалитету.

С 2016 года на реставрацию 31 исторического здания привлекли более 2,5 миллиардов рублей частных средств.

Теперь город ставит перед собой новую цель — не только сохранить архитектурное наследие, но и сделать его центром притяжения для туристов и творческих профессионалов.