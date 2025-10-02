Россия всегда была, есть и будет в центре этого процесса сопротивления глобальным плутократам. В этом невиданном процессе у нас есть великое мистическое, религиозное измерение — Россия, как библейский Катехон, удерживает мир от окончательного сползания в «пучину беззакония». Мы остаемся своего рода Ковчегом для традиционных ценностей, для сохранения самого естества рода человеческого — и это важнейший геополитический и гуманитарный фактор, который, кстати, постоянно подчеркивает Президент Путин, в том числе и во время прошлых своих выступлений на «Валдае». В частности, привлечение «ценностных мигрантов» из западных стран, которые бегут от засилья ЛГБТ и гендерной повестки — это важный элемент новой российской «мягкой силы».