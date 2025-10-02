Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Балтачевском районе Башкирии завершили ремонт «фонящей» дороги

Восстановлено 4 километра дороги Уразаево — Начарово.

Источник: минтранс РБ

В Балтачевском районе Башкортостана отремонтировали 4 км гравийной дороги Уразаево — Начарово (км 0 — км 4+100) в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Двухэтапные (в 2024 и 2025 году) работы выполнил подрядчик «Башальянсстрой» по начальной цене 59,76 млн руб. Дорога была испещрена просадками и колеями. Поперечный профиль исправляли с применением геотекстиля. Согласно условиям контракта, требовалось уложить не менее 18 см основания из щебня и не менее 15 см серповидного (середина дороги выше краёв — для отвода воды и снега) профиля из щебеночно-песчаной смеси.

Дорогой Уразаево — Начарово пользуются порядка 1,5 тысяч жителей малых поселений Балтачевского района. По ней они добираются до райцентра и других более крупных пунктов.