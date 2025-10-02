В Балтачевском районе Башкирии завершили ремонт «фонящей» дороги

Двухэтапные (в 2024 и 2025 году) работы выполнил подрядчик «Башальянсстрой» по начальной цене 59,76 млн руб. Дорога была испещрена просадками и колеями. Поперечный профиль исправляли с применением геотекстиля. Согласно условиям контракта, требовалось уложить не менее 18 см основания из щебня и не менее 15 см серповидного (середина дороги выше краёв — для отвода воды и снега) профиля из щебеночно-песчаной смеси.