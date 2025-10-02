СМИ: монарх Люксембурга в пятницу отречется от престола

Согласно ABC, Гийом станет седьмым Великим герцогом Люксембурга с 1890 года, когда была учреждена современная монархия (RTL Today утверждает, что Люксембург является Великим герцогством с 1815, а Гийом станет десятым сувереном). В своей последней рождественской речи Анри рассказал о задачах, стоящих перед сыном и Люксембургом: борьба с изменением климата и осмысление геополитической напряженности и экономических потрясений. Он также назначил Гийома заместителем премьер-министра Люксембурга.