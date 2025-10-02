СМИ: монарх Люксембурга в пятницу отречется от престола

Хотя фактическое отречение официально произойдет в пятницу, 3 октября, изменения готовились целый год, с тех пор как Великий герцог Анри официально объявил о своих планах уйти в отставку, сообщает люксембургское издание RTL Today.
Для большинства представителей моего поколения пришло время уходить на пенсию. Это естественный процесс.
Церемония состоится за несколько дней до 25-летнего юбилея: Анри правит Люксембургом с 7 октября 2000 года. В последнее время он исполнял в основном церемониальную роль вместе с супругой кубинского происхождения, Великой герцогиней Марией Терезой.
По данным американского канала ABC News, Гийом учился в школах в Великобритании, Швейцарии и Франции, а затем работал в бельгийских, немецких и испанских фирмах. Он женат на графине бельгийского происхождения Стефании де Ланнуа. У них двое сыновей в возрасте пяти и двух лет.
После отречения 70-летнего отца 43-летний Гийом будет коронован, а затем принесет присягу Конституции Люксембурга перед 60 избранными членами парламента. Сменив своего отца на престоле, Гийом отправится в турне по стране и завершит его воскресной мессой с архиепископом Жан-Клодом Холлерихом в католическом соборе Нотр-Дам де Люксембург.
Согласно ABC, Гийом станет седьмым Великим герцогом Люксембурга с 1890 года, когда была учреждена современная монархия (RTL Today утверждает, что Люксембург является Великим герцогством с 1815, а Гийом станет десятым сувереном). В своей последней рождественской речи Анри рассказал о задачах, стоящих перед сыном и Люксембургом: борьба с изменением климата и осмысление геополитической напряженности и экономических потрясений. Он также назначил Гийома заместителем премьер-министра Люксембурга.
Как пояснил Кристоф Брюлль, историк и профессор Люксембургского университета, должность Великого герцога имеет решающее значение для протокола, например для аккредитации послов, «но не Великий герцог определяет основные направления в политической жизни Люксембурга, а правительство».
Его поле для маневра или право на действия равны нулю. Таким образом, единственная власть, которой он обладает, — это сила слова. В остальном Великий герцог останется политическим символом.
Согласно ABC, Гийому придется помогать правительству бороться со старением населения, ростом цен на жилье, иммиграцией и растущими дорожными пробками, возникающими из-за поденщиков, которые приезжают на работу из соседних стран.
Люксембург был одним из основателей НАТО после окончания Второй мировой войны и остается важным логистическим центром Североатлантического альянса. Карликовая страна активно поддерживает НАТО на фоне нарушений воздушного пространства членов альянса на восточном фланге и неустойчивых отношений с США. Недавно премьер-министр Люксембурга Люк Фриден предложил расширить спутниковые возможности герцогства в рамках НАТО.