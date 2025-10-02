В Иркутской области подвели итоги пожароопасного периода 2025 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. Пожароопасный сезон продолжался 168 дней — с 7 апреля. За это время в лесах произошло 633 пожара на площади 33,8 тысячи гектаров. По сравнению с прошлым годом их количество уменьшилось в 1,26 раза, а площадь сократилась более чем в семь раз.