В Иркутской области подвели итоги пожароопасного периода 2025 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. Пожароопасный сезон продолжался 168 дней — с 7 апреля. За это время в лесах произошло 633 пожара на площади 33,8 тысячи гектаров. По сравнению с прошлым годом их количество уменьшилось в 1,26 раза, а площадь сократилась более чем в семь раз.
— На территории региона было зарегистрировано 258 ландшафтных пожаров на площади 2 тыс. 680 га. В прошлом году было 397 возгораний — снижение на 35%, — поделились в ведомстве.
Важно отметить, что переходов лесных пожаров на населенные пункты в этом году удалось избежать. А вот основной причиной появления пламени остается неосторожное обращение с огнем.
По словам первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Андрея Рябоволова, в 2025 году зарегистрировано 646 сообщений о преступлениях, связанных с лесными пожарами. Возбуждено 8 уголовных дел, 26 материалов передано в органы внутренних дел. Восемь человек признаны виновными в возникновении лесных пожаров, один из них привлечен к уголовной ответственности по статье о уничтожении лесных насаждений.