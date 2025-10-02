На Ямале стартовал пятый поток проекта «ЯМОЛОД. Стажировка»

Участниками пятого потока молодежного карьерного проекта «ЯМОЛОД. Стажировка» стали 15 студентов российских вузов. Они пройдут стажировку в органах власти Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе губернатора региона.
В течение трех месяцев молодые специалисты под руководством наставников будут изучать особенности работы в сферах молодежной и культурной политики, информационных технологий, правового обеспечения в сфере тарифов и энергетики, экономике тарифов и многих других. Результатом стажировки станет представление участниками собственных наработок. Лучшие идеи могут быть реализованы для развития региона, а их авторы получат предложения о трудоустройстве в правительстве Ямала.
«Привлечение молодежи на госслужбу и трудоустройство лучших стажеров — ключевые кадровые ориентиры правительства Ямала, поставленные губернатором. Уже год студенты российских вузов могут пройти оплачиваемую стажировку в органах власти округа с предоставлением жилья на ее период. За четыре прошедших потока каждый второй стажер остался работать на постоянной основе. Уверен, что пятый поток усилит регион новыми профессионалами», — подчеркнул заместитель губернатора Ямала Евгений Гурарий.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.