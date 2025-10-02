На Ямале стартовал пятый поток проекта «ЯМОЛОД. Стажировка»

В течение трех месяцев молодые специалисты под руководством наставников будут изучать особенности работы в сферах молодежной и культурной политики, информационных технологий, правового обеспечения в сфере тарифов и энергетики, экономике тарифов и многих других. Результатом стажировки станет представление участниками собственных наработок. Лучшие идеи могут быть реализованы для развития региона, а их авторы получат предложения о трудоустройстве в правительстве Ямала.