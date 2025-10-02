«Отсмотрим 500 детей». Глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт сказал о новом проекте «Фактор.by. Дети»

— Придется прослушать 500 деток из разных стран мира, для того, чтобы выбрать 12. Поздравляю нашу продюсерскую группу с тем, что им предстоит услышать полтысячи детских песен. Скоро у нас будут кастинги по городам Беларуси, схема будет такая же, как и на взрослом «Фактор.by». Времени осталось немного, — отметил Эйсмонт.