Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Отсмотрим 500 детей». Глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт сказал о новом проекте «Фактор.by. Дети»

Глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт сказал о новом проекте «Фактор.by. Дети».

Источник: Комсомольская правда

Руководитель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт дал интервью программе «Скажинемолчи» телеканала «Беларусь 1». Среди прочего он анонсировал, что скоро зрители увидят новый яркий ТВ-проект под названием «Фактор.by. Дети».

— Так случилось, что «Фактор» очень популярен в нашей стране. И мы очень надеемся, что это будет классный проект, — сказал Эйсмонт.

Он добавил: уже сейчас в базе около 500 анкет талантливых детей, которые будут отсмотрены жюри.

— Придется прослушать 500 деток из разных стран мира, для того, чтобы выбрать 12. Поздравляю нашу продюсерскую группу с тем, что им предстоит услышать полтысячи детских песен. Скоро у нас будут кастинги по городам Беларуси, схема будет такая же, как и на взрослом «Фактор.by». Времени осталось немного, — отметил Эйсмонт.

Ранее мы писали о том, что минские универмаги ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш» назвали дни, когда у них будут скидки (все даты — вот тут).