«Отсмотрим 500 детей». Глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт сказал о новом проекте «Фактор.by. Дети»

Руководитель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт дал интервью программе «Скажинемолчи» телеканала «Беларусь 1». Среди прочего он анонсировал, что скоро зрители увидят новый яркий ТВ-проект под названием «Фактор.by. Дети».
— Так случилось, что «Фактор» очень популярен в нашей стране. И мы очень надеемся, что это будет классный проект, — сказал Эйсмонт.
Он добавил: уже сейчас в базе около 500 анкет талантливых детей, которые будут отсмотрены жюри.
— Придется прослушать 500 деток из разных стран мира, для того, чтобы выбрать 12. Поздравляю нашу продюсерскую группу с тем, что им предстоит услышать полтысячи детских песен. Скоро у нас будут кастинги по городам Беларуси, схема будет такая же, как и на взрослом «Фактор.by». Времени осталось немного, — отметил Эйсмонт.
Ранее мы писали о том, что минские универмаги ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш» назвали дни, когда у них будут скидки (все даты — вот тут).