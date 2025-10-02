Дети микрорайона Кирово в Новосибирске получат регулярный школьный автобус

Жители микрорайона Кирово в Советском районе Новосибирска обратились с жалобой к Уполномоченному по правам ребёнка Надежде Болтенко на отсутствие школьного автобуса. В посёлке проживают 320 детей школьного возраста, которые закреплены за школой в Академгородке. Об этом сообщает Надежда Болтенко в своем телеграм-канале.
1 сентября многие дети не смогли попасть на праздничную линейку: из четырёх автобусов на маршрут вышел только один. В последующие дни курсировали два рейса, что создавало трудности для регулярного посещения школы.
Уполномоченный по правам ребёнка Надежда Болтенко оперативно обратилась в региональное министерство транспорта, мэрию города и администрацию Советского района. По результатам проверки перевозчику выдано предписание и составлен протокол об административном нарушении.
Власти рассматривают возможность перевода маршрута на муниципальный контракт для гарантированного обеспечения транспортом школьников. Надежда Болтенко держит ситуацию на контроле.