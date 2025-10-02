Дети микрорайона Кирово в Новосибирске получат регулярный школьный автобус

Жители микрорайона Кирово в Советском районе Новосибирска обратились с жалобой к Уполномоченному по правам ребёнка Надежде Болтенко на отсутствие школьного автобуса. В посёлке проживают 320 детей школьного возраста, которые закреплены за школой в Академгородке. Об этом сообщает Надежда Болтенко в своем телеграм-канале.