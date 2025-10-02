Мороз и солнце: какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте 3−5 октября

Жителей трех мегаполисов Казахстана в ближайшие три дня ждет погода без осадков. При этом в Астане ожидается мороз до −4°C, а в Алматы и Шымкенте будет тепло, временами до +23°C. Об этом говорится в прогнозе РГП «Казгидромет» на 3, 4 и 5 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.