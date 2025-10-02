Мороз и солнце: какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте 3−5 октября

Прогноз погоды по Астане
- 3 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью −1−3°C, днем +6+8°C.
- 4 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +6+8°C.
- 5 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью −2−4°C, днем +7+9°C.
Прогноз погоды по Алматы
- 3 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северных направлений 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°C, днем +15+17°C.
4—5 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°C, днем +13+15°C.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 3 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°C, днем +20+22°C.
- 4 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°C, днем +22+24°C.
- 5 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13, временами порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +21+23°C.