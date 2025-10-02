Платформа «Содружество» представила новый сервис «Публичный профиль»

Международная цифровая платформа «Содружество» в рамках V Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая проводится при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», презентовала новый сервис «Публичный профиль» для школьников и студентов, экспертов, представителей вузов и крупнейших корпораций, сообщили представители платформы.
Сервис «Публичный профиль» — это «визитная карточка», которая уже доступна каждому пользователю, зарегистрированному на платформе. Он позволяет находить единомышленников, публиковать посты, представлять себя сообществу и работодателям. Также «Публичный профиль» упрощает рекрутерам поиск кандидатов и помогает выстраивать прямые контакты с потенциальными работодателями или вузами, в зависимости от возраста и интересов. Персональные настройки приватности нового сервиса позволят делиться с сообществом только теми данными, которые важны для профессиональных связей.
«Мы получаем обратную связь, запросы от участников Международной олимпиады и в соответствии с ними продолжаем внедрять самые актуальные востребованные сервисы для совершенствования профессиональных навыков, обмена идеями и инициативами. Так, раньше будущие специалисты могли обсуждать темы финансовой безопасности и новой цифровой экономики, делиться мнениями, общаться с единомышленниками и экспертами преимущественно только раз в году — очно, на финале олимпиады. Сегодня благодаря новым сервисам платформы “Содружество” профессиональное сообщество будет постоянно на связи. Так мы привлечем внимание еще большего количества новых участников из разных стран к скоординированному решению задач обеспечения финансовой безопасности», — отметил директор по специальным проектам ПСБ Максим Лобанов.
Следующим этапом развития платформы «Содружество» станет формирование специализированных сообществ и активное вовлечение экспертов из государственных компаний и органов власти. Они смогут предоставлять профессиональные консультации, делиться опытом и рекомендациями по карьерному развитию, помогая строить индивидуальные траектории роста и эффективно выстраивать профессиональные связи.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.