Платформа «Содружество» представила новый сервис «Публичный профиль»

«Мы получаем обратную связь, запросы от участников Международной олимпиады и в соответствии с ними продолжаем внедрять самые актуальные востребованные сервисы для совершенствования профессиональных навыков, обмена идеями и инициативами. Так, раньше будущие специалисты могли обсуждать темы финансовой безопасности и новой цифровой экономики, делиться мнениями, общаться с единомышленниками и экспертами преимущественно только раз в году — очно, на финале олимпиады. Сегодня благодаря новым сервисам платформы “Содружество” профессиональное сообщество будет постоянно на связи. Так мы привлечем внимание еще большего количества новых участников из разных стран к скоординированному решению задач обеспечения финансовой безопасности», — отметил директор по специальным проектам ПСБ Максим Лобанов.