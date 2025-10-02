В Иркутске перекроют движение по улице Горная. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, ограничение будет действовать ночью с 4 по 5 октября.
— С 22:00 4 октября до 6:00 5 октября будет закрыто движение транспорта по улице Горной в районе здания на Партизанской, 36, — поделились в администрации.
Водителям рекомендуется заранее планировать альтернативные маршруты и соблюдать требования временных дорожных знаков. Пешеходам также следует проявлять осторожность в районе проведения работ.