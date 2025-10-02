В России появятся новые дорожные знаки

Ранее сообщалось, что новые дорожные знаки появятся и в Крыму, их будут устанавливать уже в 2025 году. Все проекты по организации дорожного движения на полуострове будут разрабатываться с учетом нововведений в ГОСТ Р 52289−2019. Крымские специалисты уже определяют места установки и количество новых знаков. Внедрять проект начнут сразу после согласования с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (ГИБДД) республики и утверждением минтранса Крыма.