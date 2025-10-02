Ричмонд
В России появятся новые дорожные знаки

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости Крым. На дорогах России появятся новые знаки и изменится ширина парковочных мест. Это требования нового ГОСТа, который начнет действовать с 1 января 2026 года по всей территории страны. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

Источник: РИА "Новости"

«Новый ГОСТ (“Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств”), который начнет действовать с 1 января 2026 года, призван сделать дороги безопаснее и комфортнее для всех. Будут введены новые дорожные знаки и изменится ширина парковочных мест вдоль дорог», — рассказал Федяев РИА Новости.

Так, по его информации, знак «Вертикальная стоп-линия», на котором буквы «СТОП» расположены одна под другой, появится там, где сложно установить привычный горизонтальный знак. Кроме того, знак «Глухие пешеходы» будет предупреждать водителей о людях с нарушением слуха.

«Ширина парковочных мест вдоль дорог немного уменьшится, а также появится знак, рекомендующий скорость на лежачем полицейском, он поможет водителям сохранить подвеску автомобиля и повысит комфорт при проезде», — уточнил депутат.

Вводящиеся изменения — результат многолетней работы по снижению «визуального шума» на дорогах и часть системной политики по снижению аварийности и смертности в ДТП, добавил Федяев.

«Мы приветствуем эти изменения, спасибо экспертам, которые разрабатывали их несколько лет. Будем отслеживать, как новые знаки покажут себя, какую пользу принесут», — подытожил первый зампред комитета Госдумы по транспорту.

Ранее сообщалось, что новые дорожные знаки появятся и в Крыму, их будут устанавливать уже в 2025 году. Все проекты по организации дорожного движения на полуострове будут разрабатываться с учетом нововведений в ГОСТ Р 52289−2019. Крымские специалисты уже определяют места установки и количество новых знаков. Внедрять проект начнут сразу после согласования с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (ГИБДД) республики и утверждением минтранса Крыма.