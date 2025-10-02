Омская телебашня зажжет праздничную иллюминацию в честь Дня учителя

В субботу, 5 октября, в Омске на медиафасаде телебашни с 19:00 до 23:00 будет гореть праздничная иллюминация в честь Дня Учителя. Разноцветные огни в ней сложатся в текст поздравления.
Событие анонсировал филиал РТРС «Омский ОРТПЦ». Также иллюминация на башне изобразит символы профессии учителя, то есть учебники, глобус и букет цветов. Саму конструкцию башни украсят геометрические фигуры, формулы из математики, осенние листья и динамические переливы.
Тем самым Омск присоединится к всероссийской акции с праздничной подсветкой. Ее же включат на телебашнях и других высотных объектах РТРС более чем в 20 городах РФ. В том числе это Москва, Казань, Новосибирск и Ярославль. А на медиафасаде Останкинской башни в Москве (на фото) покажут поздравительные видео.
День учителя официально празднуют в СССР, а затем в России с 1965 года.
