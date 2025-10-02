Омская телебашня зажжет праздничную иллюминацию в честь Дня учителя

Тем самым Омск присоединится к всероссийской акции с праздничной подсветкой. Ее же включат на телебашнях и других высотных объектах РТРС более чем в 20 городах РФ. В том числе это Москва, Казань, Новосибирск и Ярославль. А на медиафасаде Останкинской башни в Москве (на фото) покажут поздравительные видео.