В Москве запустят курс для предпринимателей «Свое дело: новый уровень ПРО»

На первом этапе предприниматели в течение двух месяцев проведут диагностику текущего состояния бизнеса, построят дорожную карту оптимизации процессов и начнут их реализовывать. На втором — самостоятельно продолжат внедрять запланированные изменения. За каждым участником на весь период обучения будет закреплен персональный куратор: он будет консультировать, давать обратную связь и помогать при внедрении новшеств. Кроме этого, будет работать чат, где они смогут задавать вопросы, обмениваться идеями и опытом и находить единомышленников.