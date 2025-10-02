В Москве запустят курс для предпринимателей «Свое дело: новый уровень ПРО»

Обучающий дистанционный курс для предпринимателей «Свое дело: новый уровень ПРО» стартует в Москве по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
На курсе предприниматели освоят практические инструменты повышения производительности труда, адаптированные под малый и средний бизнес из разных сфер. Также бизнесмены научатся привлекать больше клиентов, оптимизировать логистику и расход материалов, повышать качество услуг и внедрять культуру непрерывного улучшения.
На первом этапе предприниматели в течение двух месяцев проведут диагностику текущего состояния бизнеса, построят дорожную карту оптимизации процессов и начнут их реализовывать. На втором — самостоятельно продолжат внедрять запланированные изменения. За каждым участником на весь период обучения будет закреплен персональный куратор: он будет консультировать, давать обратную связь и помогать при внедрении новшеств. Кроме этого, будет работать чат, где они смогут задавать вопросы, обмениваться идеями и опытом и находить единомышленников.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.