Запуск движения по новому арочному мосту в Уфе состоится в День Башкирии

Хабиров: новый арочный мост откроют в Уфе в 11 октября.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о готовящемся открытии арочного моста в створе улицы Воровского в Уфе. В своем обращении в соцсетях он подтвердил, что 11 октября, в День Республики, движение по сооружению будет запущено.

Руководитель региона также рассказал о других значимых строительных проектах, которые будут реализованы в ближайшее время в столице республики. Через пару месяцев планируется сдача школы в Кузнецовском затоне. Работы на улице Пугачева продолжаются, при этом часть из них будет завершена до конца этого года, а оставшиеся — перенесены на следующий.

Глава региона отметил, что, несмотря на приближение холодного времени года, все запланированные работы в республике продолжаются согласно графику. Он призвал жителей беречь здоровье в период сезонного похолодания и пожелал всем хорошего дня.

