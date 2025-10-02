Запуск движения по новому арочному мосту в Уфе состоится в День Башкирии

Руководитель региона также рассказал о других значимых строительных проектах, которые будут реализованы в ближайшее время в столице республики. Через пару месяцев планируется сдача школы в Кузнецовском затоне. Работы на улице Пугачева продолжаются, при этом часть из них будет завершена до конца этого года, а оставшиеся — перенесены на следующий.