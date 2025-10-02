В Краснодаре открыли 15 новых платных парковок

Новые зоны появились на улицах Дзержинского (179 мест, 40 ₽ в час), Клубной (38 мест, 40 ₽), Калинина (17 мест, 60 ₽), Тургенева (51 место, 40 ₽) и Дальней. На последней организовали три участка общей вместимостью 84 машиноместа по 40 ₽ в час.
Также парковки открылись на улицах Академика Лукьяненко (44 места, 40 ₽), Колхозной (77 мест, 40 ₽), Степана Разина (44 места, 30 ₽), Фестивальной (39 мест, 40 ₽) и Олимпийской (24 места, 40 ₽).
Зоны платной стоянки появились на улице Юннатов (9 мест, 40 ₽), Карла Маркса (57 мест, 40 ₽) и Брюсова (47 мест, 40 ₽).
После запуска новых участков общее количество муниципальных платных парковок в Краснодаре достигло 299. Суммарное число машиномест превысило 13 тыс.