В Краснодаре открыли 15 новых платных парковок

В Краснодаре с 1 октября заработали 15 новых платных парковок. Об этом сообщает Департамент транспорта и дорожного хозяйства города.

Источник: Коммерсантъ

Новые зоны появились на улицах Дзержинского (179 мест, 40 ₽ в час), Клубной (38 мест, 40 ₽), Калинина (17 мест, 60 ₽), Тургенева (51 место, 40 ₽) и Дальней. На последней организовали три участка общей вместимостью 84 машиноместа по 40 ₽ в час.

Также парковки открылись на улицах Академика Лукьяненко (44 места, 40 ₽), Колхозной (77 мест, 40 ₽), Степана Разина (44 места, 30 ₽), Фестивальной (39 мест, 40 ₽) и Олимпийской (24 места, 40 ₽).

Зоны платной стоянки появились на улице Юннатов (9 мест, 40 ₽), Карла Маркса (57 мест, 40 ₽) и Брюсова (47 мест, 40 ₽).

После запуска новых участков общее количество муниципальных платных парковок в Краснодаре достигло 299. Суммарное число машиномест превысило 13 тыс.