В Краснодаре открыли 15 новых платных парковок

Новые зоны появились на улицах Дзержинского (179 мест, 40 ₽ в час), Клубной (38 мест, 40 ₽), Калинина (17 мест, 60 ₽), Тургенева (51 место, 40 ₽) и Дальней. На последней организовали три участка общей вместимостью 84 машиноместа по 40 ₽ в час.