Жителей Пензенской области обвинили в работе на военную разведку Украины

САМАРА, 2 окт — РИА Новости. Задержаны два жителя Пензенской области, которые передавали военной разведке Украины сведения о промышленном и военных объектах, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.
«УФСБ России по Пензенской области выявлена и пресечена противоправная деятельность временно безработных граждан Российской Федерации, 1992 года рождения, 1995 года рождения, причастных к совершению преступления, предусмотренного статьей 275 УК России “Государственная измена”, — говорится в сообщении.
Было установлено, что злоумышленники по Telegram инициативно установили контакт с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины. Ему они передали сведения о промышленном предприятии и военных объектах, информация могла быть использована противником против ВС РФ.