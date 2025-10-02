В Волгограде на дорогах появятся новые знаки и разметка

Со следующего года на дорогах можно будет увидеть вертикальный знак «Стоп-линия», который будет устанавливаться в тех местах, где привычный горизонтальный не мог быть установлен. Также появится знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», который поможет сохранить машину и безопасно проехать отведенный путь. Для безопасности граждан с проблемами по слуху появится специальный знак «Глухие пешеходы», призывающий автомобилистов быть максимально внимательными.