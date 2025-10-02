Ричмонд
В Иркутске законсервировали фонтаны на зиму

2 октября отключили фонтаны возле цирка, стадиона «Труд» и Дворца бракосочетания.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске началась плановая подготовка городских объектов к зимнему сезону. Специалисты приступили к отключению и консервации фонтанов, которые будут радовать горожан снова только следующей весной. Об это сообщили в пресс-службе городской администрации.

— Сегодня отключили фонтаны возле цирка, стадиона «Труд» и Дворца бракосочетания, — поделились в администрации.

Работы проводятся аккуратно: оборудование и подсветку демонтируют, тщательно упаковывают все детали и отправляют на специальное хранение. Городские власти заверяют, что с наступлением теплого сезона фонтаны вновь будут запущены и станут украшением городского ландшафта.