В Иркутске законсервировали фонтаны на зиму

В Иркутске началась плановая подготовка городских объектов к зимнему сезону. Специалисты приступили к отключению и консервации фонтанов, которые будут радовать горожан снова только следующей весной. Об это сообщили в пресс-службе городской администрации.
— Сегодня отключили фонтаны возле цирка, стадиона «Труд» и Дворца бракосочетания, — поделились в администрации.
Работы проводятся аккуратно: оборудование и подсветку демонтируют, тщательно упаковывают все детали и отправляют на специальное хранение. Городские власти заверяют, что с наступлением теплого сезона фонтаны вновь будут запущены и станут украшением городского ландшафта.